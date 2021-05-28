الصحة العالمية تحذر العالم بسبب عدم التوزيع العادل لـ لقاحات كورونا (فيديو)

قالت الدكتور ة مها طلعت، المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك استحواذ من بعض الدول على لقاحات كورونا المنتجة، حيث أن 80% من اللقاحات التي تم إنتاجها حصلت عليها الدول الغنية.



وأشارت "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت تستهدف تطعيم 20% من سكان كل دولة ولكن هذا لم يحدث، حيث أن بعض الدول الغنية تم تلقيح 80% من سكانها، ودول أخرى طعمت 1% من سكانها، منوهة بأن عدم العدالة في توزيع اللقاح سينتج عنه تأثير سلبي على كل دول العالم.



وأضافت أن نسبة الحماية التي يوفرها اللقاح تتراوح من 60 إلى 90%، ومن ثم هناك مواطنين حصلوا على اللقاح يمكن أن يصابوا وينقلوا العدوى، ولكن درجة الإصابة لمن حصل على اللقاح ستكون بسيطة، لافتة إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي يسمح بتخفيف الإجراءات الاحترازية حاليا.

