حقيقة رحيل بوكيتينو عن باريس سان جيرمان

أكد مصدر مقرب من نادي باريس سان جيرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي لوكالة فرانس برس الجمعة أنه "لا يوجد أي شيء" بين مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وفريقه السابق توتنهام الإنجليزي الساعي إلى الاستفادة من خدماته مجددا.





وأوضح المصدر أنه ليس من غير الطبيعي أن يناقش نادٍ مدربه السابق ولكن "لا يوجد شيء على الإطلاق" حول بوكيتينو المرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى عام 2022 (مع إمكانية التمديد لموسم إضافي).





وبحسب الصحافة البريطانية، فإن توتنهام اتصل ببوكيتينو من أجل أن يعود إلى منصبه الذي بات شاغرا بعد إقالة خليفته البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل.





وأقيل الارجنتيني من منصبه في توتنهام في نوفمبر 2019، بعد خمس سنوات مع النادي اللندني، قبل أن يتعاقد معه نادي العاصمة الفرنسية هذا الشتاء، بعد إقالة الألماني توماس توخيل المنتقل إلى الإدارة الفنية لتشيلسي.





وذكرت شبكة "بي بي سي" أن توتنهام لم يجر اتصالًا مباشرًا مع نادي باريس سان جيرمان، بينما أوضحت صحيفة "ذي جارديان" أن قلب الدفاع السابق سيكون مهتمًا بالعودة إلى دكة بدلاء النادي اللندني.





وأحرز باريس سان جيرمان الذي حرمه ليل من لقب الدوري وخرج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، كأس فرنسا وكأس الأبطال فقط هذا الموسم.





وتحت قيادة بوكيتينو، أنهى توتنهام ثلاثة مواسم متتالية على منصة التتويج من 2015 إلى 2017، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول (صفر-2).





وأبقى المدرب الأرجنتيني (49 عامًا) على اتصالات جيدة جدًا مع رئيس النادي دانيال ليفي ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير.





وكان بوكيتينو صرّح لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية في أبريل الماضي بأنه "في أعماق قلبي، أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى. منذ اليوم الذي غادرت فيه النادي، كان حلمي أن أعود يومًا ما كي أحاول إنهاء المهمة التي لم أنتهِ منها هناك".





وتحدث بوكيتينو الخميس في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الباريسي، عن مستقبله مع سان جرمان، وقال "أنا سعيد بالطريقة التي تكيَّف بها اللاعبون مع التغييرات (...) ما زلت أعتقد أنه مع طريقة العمل هذه، وبالرغبة في أن أكون قادرًا على تطوير أنواع أخرى من الأفكار على أرض الملعب، سنحقق أشياء عظيمة في المستقبل".



