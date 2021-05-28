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كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طالب بعودة ثنائي الفريق المعار محمد أوناجم ورزاق سيسيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن كارتيرون استقر على عودة محمد أوناجم جناح الفريق القلعة البيضاء المعار إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكان نادي الزمالك قد حصل مؤخرًا، على مبلغ 100 ألف دولار من نادي الوداد المغربي، وهي قيمة إعارة المغربي محمد أوناجم للفريق.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك يراقب رزاق سيسه المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، خاصة وأن اللاعب يقدم مستوى مميز وهو ما جعل الجهاز يطلب عودته لصفوف الأبيض من جديد.


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