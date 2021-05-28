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رسمياً .. إقالة الجهاز الفني للترسانة في القسم الثاني

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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قام مجلس إدارة نادي الترسانة بإقاله الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بدوري القسم الثاني، بقيادة علاء نوح عقب الهزيمة الثانيه علي التوالي اليوم من سرس الليان والتي أقيمت بالجولة الخامسة والعشرون من المسابقة .

‎قد خاض الترسانة 4 مواجهات عقب العودة من فترة التوقف ولم يحقق خلالهم الفوز حيث تعادل مع نادي الداخليه ونادي الزرقا وخسر من جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وسرس الليان اليوم بهدف نظيف ليفقد الفريق 10 نقاط متتالية .

ويظل الترسانه في المركز الثالث برصيد 36 نقطه ليصل الفارق بينه وبين المتصدر بورتو السويس 4 نقاط .

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