انتحار شاب شنقاً داخل منزله لعدم قدرته علي الزواج بالبحيرة

شهدت قرية النخلة التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، انتحار شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن شنق نفسه داخل غرفة منزله لعدم قدرة علي الزواج.



تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، من مستشفى العام باستقبال جثة "محمد س.ص" ٣٠ عاما، وتبين لضباط المباحث أن الشاب كان اقبل على الانتحار لمروره بحاله نفيسة سيئة بسبب ضيق المعيشة وعدم قدرته علي الزواج.





وكشفت التحريات الأولية أن الشاب دخل حجرته وحاول الانتحار بشنق نفسه، وتم محاولة إنقاذه بعد وصول أفراد الأسرة إلي المنزل، وتوجهوا به إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.