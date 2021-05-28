Advertisements

انتحار شاب شنقاً داخل منزله لعدم قدرته علي الزواج بالبحيرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
شهدت قرية النخلة التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، انتحار شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن شنق نفسه داخل غرفة منزله لعدم قدرة علي الزواج.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، من مستشفى العام باستقبال جثة "محمد س.ص" ٣٠ عاما، وتبين لضباط المباحث أن الشاب كان اقبل على الانتحار لمروره بحاله نفيسة سيئة بسبب ضيق المعيشة وعدم قدرته علي الزواج.


وكشفت التحريات الأولية أن الشاب دخل حجرته وحاول الانتحار بشنق نفسه، وتم محاولة إنقاذه بعد وصول أفراد الأسرة إلي المنزل، وتوجهوا به إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يكشف عن مفاجأة بعد عناقه للخطيب.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

07:17 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»