طاهر: الأهلي هو سوبر إفريقيا

قدم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى جماهير فريقه بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان بطل المغرب.





وأعرب اللاعب عن سعادته بالفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.





وقال طاهر: «حققنا فوزًا مهمًّا وتوج الأهلي ببطولة قارية كانت غائبة عن النادي منذ 7 أعوام، واجهنا منافسًا قويًّا، وكنا نعلم أن فريق نهضة بركان جيد ولديه خبرات كبيرة، لذلك كان استعدادنا بشكل قوي أيضًا لهذه المباراة».





وأضاف: «لم نحقق النتيجة المطلوبة في الشوط الأول، وخرجنا بتعادل سلبي، ولكن الشوط الثاني قدمنا مستوى مختلفًا، وسجلنا هدفين، لنحقق فوزًا مستحقًّا ونتوج بالبطولة».





وواصل: «في بداية المباراة لعبنا بضغط قوي على نهضة بركان خلال الدقائق الأولى، ولكن تراجع الفريق بعض الوقت، والحال تغير في الشوط الثاني، وسجلنا الهدفين عن طريق محمد شريف وصلاح محسن، وسيطر الأهلي على مجريات الأمور تمامًا».



