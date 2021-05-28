بعد بتر قدم شريف الدسوقي.. اللجنة القومية لمكافحة السكر تقدم نصائح لمرضى السكر

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر، إن القدم السكري مشكلة متراكمة على فترات طويلة نتيجة الإهمال في علاج مرض السكر.



وأكد "حرب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه ممنوع التدخين لمريض السكر نهائيًا.



ونصح بعدم تعريض القدم لأي أجسام تدخل فيها، أو أي فطريات، تجفيف القدم جيدًا بعد غسلها، عدم ارتداء أحذية ضيقة، موضحًا أن بتر القدمين يكون نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين للقدم، لافنًا إلى أن السكر ليس له أعراض، ومعظم المرضى يكتشفون إصابتهم بالسكر عن طريق الصدفة، ولذلك يجب إجراء التحليل الخاص به كل فترة.

