Advertisements

بعد بتر قدم شريف الدسوقي.. اللجنة القومية لمكافحة السكر تقدم نصائح لمرضى السكر

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر، إن القدم السكري مشكلة متراكمة على فترات طويلة نتيجة الإهمال في علاج مرض السكر.

وأكد "حرب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه ممنوع التدخين لمريض السكر نهائيًا.

ونصح بعدم تعريض القدم لأي أجسام تدخل فيها، أو أي فطريات، تجفيف القدم جيدًا بعد غسلها، عدم ارتداء أحذية ضيقة، موضحًا أن بتر القدمين يكون نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين للقدم، لافنًا إلى أن السكر ليس له أعراض، ومعظم المرضى يكتشفون إصابتهم بالسكر عن طريق الصدفة، ولذلك يجب إجراء التحليل الخاص به كل فترة.

أخبار تهمك

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ 19 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يكشف عن مفاجأة بعد عناقه للخطيب.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

07:17 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»