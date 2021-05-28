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كهربا يكشف عن مفاجأة بعد عناقه للخطيب.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ.

وقال كهربا بعد المباراة :"الحمد لله على الفوز باللقب، ومبروك لجماهير النادي الأهلي".

وأضاف :"اللاعبون كانوا رجالا فلقد تعاهدوا على الفوز باللقب وشكرا للاعبين الذين لم يكونوا فب القائمة

وتابع :"أشكر جماهير النادي الأهلي التي تدعم الفريق بشكل دائم، وشكر خاص للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي".

وواصل :"كابتن محمود الخطيب منحني مكافأة إجادة وقمت باحتضانه بعد المباراة وأشكره على كل ما قدمه لي ويفعله معي".

واختتم :"أتعب واجتهد من أجل المشاركة وأنا متواجد في الفريق لأني عنصر منهم وأركز بشكل جيد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

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