الدولار يتعرض لضغوط بيعية عالميا خاسرا ما حققه من مكاسب

تخلى الدولار عن مكاسبه من المعاملات المبكرة يوم الجمعة، قبيل ختام الشهر وعطلة نهاية الأسبوع وبعد أن أكدت البيانات الاقتصادية توقعات التضخم الأمريكي والتعافي من جائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر الدولار بما يصل إلى 0.4 %منتعشا من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الذي هوى إليه يوم الثلاثاء ثم استقر دون تغير يذكر لجلسة يوم الجمعة وللأسبوع بأكمله عند 89.99.

وارتفع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.22 دولار، بعد أن بلغ ذروة أربعة أشهر عند 1.2266 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.4199 دولار، في استمرار للمصاعب التي يواجهها للبقاء فوق 1.42 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الين في المعاملات المبكرة يوم الجمعة وسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع لكنه تخلى عن مكاسبه لاحقا. وبلغت العملة الأمريكية حوالي 109.77 ين في أحدث سعر لها بعد صعود إلى 110.2.

تشهد اليابان زيادة في معدلات البطالة وتراجعا لأسعار المستهلكين بينما تتوسع الحكومة في القيود المفروضة بطوكيو ومناطق أخرى بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.358 للدولار، ذروة ثلاث سنوات. وبلغ أحدث سعر 6.3616 يوان، بانخفاض 0.15 بالمئة للدولار عن الإغلاق السابق.

وفي العملات المشفرة، تراجعت بِتكوين حوالي ستة بالمئة إلى 36 ألفا و174 دولارا في المعاملات الصباحية بنيويورك، بينما نزلت إيثر ثمانية بالمئة إلى حوالي 2510 دولارات