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وليد سليمان: لا نعرف ماذا نفعل مع الخطيب؟

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ.


وقال بعد المباراة :"مبروك لزملائي في الفريق الذين تعبوا واجتهدوا في الفترة المقبلة".

وأضاف :"نفرح اليوم وغدا سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة والبطولات التي نشارك فيها".

وتابع :"أشكر جماهير النادي الأهلي الداعمة لي واليوم توجنا أنا وسعد سمير ورامي ربيعة باللقب السوبر الثالث والبطولة العشرين في تاريخي مع النادي الأهلي".

وواصل :"لا نعرف ماذا نفعل مع الكابتن محمود الخطيب الذي يساندنا دائما ويسافر معنا وما فعلناه معه مجرد شيئ معبر عن حبنا له ونتمنى أن نفعل له أكثر من ذلك".

واختتم حديثه :"شرف لي التواجد في النادي الأهلي الذي اشجعه وتمنيت منذ أن كنت طفل فيه وأشكر كل المسؤولين على السنوات التي قضيتها في النادي".

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