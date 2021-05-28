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وليد سليمان: لا نعرف ماذا نفعل مع الخطيب؟
الجمعة 28/مايو/2021 - 08:52 م
علي نبوي
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أبدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ.
وقال بعد المباراة :"مبروك لزملائي في الفريق الذين تعبوا واجتهدوا في الفترة المقبلة".
وأضاف :"نفرح اليوم وغدا سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة والبطولات التي نشارك فيها".
وتابع :"أشكر جماهير النادي الأهلي الداعمة لي واليوم توجنا أنا وسعد سمير ورامي ربيعة باللقب السوبر الثالث والبطولة العشرين في تاريخي مع النادي الأهلي".
وواصل :"لا نعرف ماذا نفعل مع الكابتن محمود الخطيب الذي يساندنا دائما ويسافر معنا وما فعلناه معه مجرد شيئ معبر عن حبنا له ونتمنى أن نفعل له أكثر من ذلك".
واختتم حديثه :"شرف لي التواجد في النادي الأهلي الذي اشجعه وتمنيت منذ أن كنت طفل فيه وأشكر كل المسؤولين على السنوات التي قضيتها في النادي".
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