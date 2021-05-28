وليد سليمان: لا نعرف ماذا نفعل مع الخطيب؟

أبدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ.









وقال بعد المباراة :"مبروك لزملائي في الفريق الذين تعبوا واجتهدوا في الفترة المقبلة".





وأضاف :"نفرح اليوم وغدا سنبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة والبطولات التي نشارك فيها".





وتابع :"أشكر جماهير النادي الأهلي الداعمة لي واليوم توجنا أنا وسعد سمير ورامي ربيعة باللقب السوبر الثالث والبطولة العشرين في تاريخي مع النادي الأهلي".





وواصل :"لا نعرف ماذا نفعل مع الكابتن محمود الخطيب الذي يساندنا دائما ويسافر معنا وما فعلناه معه مجرد شيئ معبر عن حبنا له ونتمنى أن نفعل له أكثر من ذلك".



