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أول تعليق قائد الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي مساء اليوم على حساب نهضة بركان المغربي.

أضاف الشناوي: حققنا بطولة غالية تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، حيث جاء الفوز بالبطولة في ظروف صعبة للغاية، خاصة أننا في معسكر مستمر منذ 13 يومًا، بعد أن توجهنا إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز في دوري الأبطال ومنها إلى قطر لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح: درسنا الفريق المغربي بشكل جيد جدا، والتزمنا بتعليمات الجهاز الفني بين شوطي المباراة، وكنا ندرك جيدًا سيناريو اللقاء من بدايته لنهايته، ونجحنا فى تحقيق هدفنا الشوط الثاني بالتسجيل وحسم المباراة لصالحنا.

وأشار الشناوي إلى سعادته بدعم جماهير الأهلي المستمر للفريق فى كل مكان، مؤكدًا سعادة اللاعبين والجهاز الفني بتحقيق إنجاز جديد للفريق بعد حصد السوبر الإفريقي مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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