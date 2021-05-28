عمرو السولية: جماهير الأهلي تستحق الفرحة

عبر عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ا عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز بهدفين دون رد على فريق نهضة بركان المغربي.





وأكد السولية أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا وصعبًا، وكان ندًّا طوال فترات المباراة إلا أن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، واستطاعوا الوصول إلى مرمى نهضة بركان أكثر من مرة وحسموا اللقاء.





وأتم السولية حديثه: «جماهير الأهلي تستحق الفرحة بعد غياب لقب السوبر الإفريقي لعدة سنوات.. ولهذا نهديهم هذا اللقب الغالي».