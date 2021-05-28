عمرو السولية: جماهير الأهلي تستحق الفرحة

Advertisements
عمرو السولية: جماهير الأهلي تستحق الفرحة
الجمعة 28/مايو/2021 - 08:54 م
علي نبوي
Advertisements
عبر عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ا عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز بهدفين دون رد على فريق نهضة بركان المغربي.
وأكد السولية أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا وصعبًا، وكان ندًّا طوال فترات المباراة إلا أن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، واستطاعوا الوصول إلى مرمى نهضة بركان أكثر من مرة وحسموا اللقاء.
وأتم السولية حديثه: «جماهير الأهلي تستحق الفرحة بعد غياب لقب السوبر الإفريقي لعدة سنوات.. ولهذا نهديهم هذا اللقب الغالي».
وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements