Advertisements

عمرو السولية: جماهير الأهلي تستحق الفرحة

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ا عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز بهدفين دون رد على فريق نهضة بركان المغربي.

وأكد السولية أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا وصعبًا، وكان ندًّا طوال فترات المباراة إلا أن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، واستطاعوا الوصول إلى مرمى نهضة بركان أكثر من مرة وحسموا اللقاء.

وأتم السولية حديثه: «جماهير الأهلي تستحق الفرحة بعد غياب لقب السوبر الإفريقي لعدة سنوات.. ولهذا نهديهم هذا اللقب الغالي».
وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السولية السوبر الإفريقي بطولة غالية الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعة و 17 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ ربع ساعة

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد حصد السوبر.. الأهلي يغرد وحيداً بأرقام قياسية جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ 39 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي يتوعد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

جماهير الأهلي تشعل مدرجات جاسم بن حمد

شاهد أهداف وملخص مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز بكأس السوبر الإفريقي

نجم الأهلي يتعرض للإصابة أمام نهضة بركان

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

07:17 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»