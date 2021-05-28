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مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بمنزل في البحيرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي طفل في الثامنة من العمر مصرعه اثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل بعزبة النهر البستان التابعة لمركز الدلنجات بكحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بوصول جثة طفل هامدة إلي مستشفى الدلنجات المركزي عن طريق الأهل وذلك نتيجه سقوط من أعلى الدور الثالث بمنزل الخال بعزبة النهر البستان.

وبالفحص تبين وفاة "سامى محمد محمد إبراهيم الودانى" 8 سنوات، مقيم بادفينا مركز رشيد، متأثرا بإصابته نزيف من الأذن وكسر بالانف ونزيف بالمخ، وتم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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