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قرار جديد من الفيفا بشأن التبديلات الـ5

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، تمديد العمل بقاعدة التبديلات الخمسة حتى 31 ديسمبر عام 2022، وذلك بسبب الأزمات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمنح القاعدة المؤقتة منظمي البطولات الخيار للسماح للفرق باستخدام خمسة تبديلات في المباراة بدلا من الثلاثة المعتادة، كما ينطبق الأمر على بطولات الدوري والمسابقات الدولية.

وتعني تلك التعديلات أنها ستكون سارية على بطولة كأس العالم في عام 2022 في قطر، والتي ستقام في الفترة من 21 تشرين نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام المقبل.

وقرر أعضاء مجلس إدارة (إيفاب) ، في الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة، تمديد العمل بالقاعدة، والتي تم تقديمها في مايو عام 2020.

وذكر (إيفاب) في بيان له: "يهدف التعديل إلى دعم رفاهية اللاعبين، لا سيما في حالة تغيير مواعيد المباريات والتي عادة ما يجعل المباريات تقام بشكل مكثف"

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