الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي





اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة المهاجم المغربي سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





سفيان رحيمي يقترب من الأهلي وكهربا على وشك الرحيل





وكان مسؤولو الأهلي قد جددوا مفاوضاتهم مع إدارة الرجاء المغربية، لضم سفيان رحيمي بداية الموسم الجديد بعدما طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضم اللاعب.





ويلعب سفيان رحيمي في مركز الجناح الأيسر وهو مركزه الأساسي مع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء و المنتخب المغربي، وهو نفس مركز محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي المنبوذ من قبل موسيماني.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، استقر على رحيل محمود عبد المنعم كهربا في الصيف المقبل.





الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الفنية بسبب تعدد أزماته داخل القلعة الحمراء.



