حارس الأهلي: حققنا بطولة غالية غائبة عن دولاب البطولات

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.





أضاف: «حققنا بطولة غالية غائبة عن دولاب بطولات الأهلي طوال السنوات السبع الماضية».





وأوضح: «سعيد بما يقدمه محمد الشناوي كابتن الفريق خلال الفترة الأخيرة وعلاقتنا أخوية ويدعم بعضنا بعضًا دائمًا من أجل صالح الفريق».





وقال على لطفي إن الفريق لديه العديد من الارتباطات المهمة في المرحلة المقبلة، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج بالسوبر الإفريقي بعد الاحتفال من أجل التفكير فيما هو قادم.



