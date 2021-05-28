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حمدي فتحي يتحدث عن تتويج الأهلي بالسوبر وعودته من الإصابة

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

وقال لاعب الوسط بعد المباراة :"الحمد لله على العودة للملعب مرة أخرى والفوز باللقب الغالي".

وأضاف حققنا بطولة غالية جدا وغائبة عن النادي منذ فترة طويلة، وأبارك للجماهير ولإدارة النادي فالفريق كان في حالة تركيز من أجل الفوز بالبطولة ".

وتابع :"سعداء بما نحققه في وقت قليل خلال تواجدنا في النادي الأهلي وإن شاء الله نكون إضافة للنادي وفي خدمة الأهلي دائما".

واختتم :"جمهور النادي الأهلي دائما في ظهرنا ونحن نكون سعداء بتواجدهم معنا وهم يساندون الفريق بشكل كبير وإن شاء الله نسعدهم في الفترة المقبلة".

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