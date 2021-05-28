استشاري مناعة: الفطر الأسود غير معدي.. وموجود حولنا في البيئة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الفطر الأسود غير معدي تمامًا، وموجود في البيئة حولنا، مؤكدًا أن هذا الفطر ضعيف جدًا في الظروف العادية، وأن علاجه هو مضادات الفطريات.



وشدد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، عن أنه يجب الاهتمام بالنظافة جيدًا، لافتًا إلى أن الهند يحتفلون في التراب، ويعانون من تزايد كبير في إصابات فيروس كورونا.



وتابع: "لم يسجل أي حالة للفطر الأسود في مصر، وهو غير معدي على الإطلاق والجميع يتعرضله ولا يستطيع أن يهاجمه إلا في ظروف معينة".

