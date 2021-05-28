أحمد السعدني يحتفل بتتويج الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي

احتفل الفنان أحمد السعدني بفوز النادي الأهلي في مباراة اليوم وتتويجه كبطلا للسوبر الإفريقي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب "السعدني" قائلا: "الأهلي سوبر".







ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.