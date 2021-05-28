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أحمد السعدني يحتفل بتتويج الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:36 م
مي مرسي
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احتفل الفنان أحمد السعدني بفوز النادي الأهلي في مباراة اليوم وتتويجه كبطلا للسوبر الإفريقي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب "السعدني" قائلا: "الأهلي سوبر".
ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
وكتب "السعدني" قائلا: "الأهلي سوبر".
ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
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