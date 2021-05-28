محمود الليثي: أمي سبب نجاحي ..وهي اللى اكتشفتني



قال الفنان محمود الليثي، إن والدته هي السبب في نجاحه وشهرته وإليها يعود الفضل لكل نجاحته، متابعا: "مفيش حد ربنا بيكرمه إلا برضا أبوه وأمه".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أنا وأختي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الجنة تحت أقدام الأمهات، موضحا أن الفنان بيومي فؤاد منحه تأشيرة لأداء الحج وطلب منه أن يوفر تأشيرة لوالدته، وبالفعل سافر مع والدته وبيومي فؤاد لأداء الحج.



وكشفت الفنان محمود الليثي أن حلم حياته منذ أن كان صغيرا أن تؤدي أمه مناسك الحج وهو ما حققه بالفعل، وأجهش بالبكاء عندما كان في المطار أثناء السفر إلى المملكة العربية السعودية.





