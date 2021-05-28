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رسالة هامة من الحكومة للمتقدمين لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة
الجمعة 28/مايو/2021 - 09:55 م
داليا الحسين
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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وصل عدد الطلبات لأكثر من 72 ألف متقدم، 40 ألف طلب منها مستوفي الشروط.
ووجه عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار" المذاع عبر فضاية "النهار"، رسالة للمتقدمين أن يتواصلوا معهم لاستيفاء أوراقهم حتى لا يضيع عليهم الطلب.
ولفت عبدالرازق، إلى أن مباردة إحلال المركبات المتقادمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 4 يناير عند افتتاح معرض إحلال تكنولوجيا السيارات، في 7 محافظات فقط، ومؤخرا وجه الرئيس السيسي توسيع النطاق الجغرافي، لتنضم للمبادرة كل محافظة مستعدة بالبنية التحتية.
وأردف:"يجب أن تكون المحافظة متوفر فيها محطات الغاز".
ولفت إلى أن بورسعيد تدخل المبادرة بالسيارات المتقادمة وسيارات المنطقة الحرة، لكن لها إجراءات أخرى لأن سيارات المنطقة الحرة عليها رسوم جمركة للم يتم سدادها.
ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إلى أنه منذ 4 أبريل تم تسليم 928 سيارة، مؤكدا أن العدد مناسب للإجراءات المطلوبة كما أنه تم طلب تسريع الإجراءات وهيتخصيص السيارة من قبل الشركة واستعلامات البنك الذي يمول المبادرة.
ووجه عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار" المذاع عبر فضاية "النهار"، رسالة للمتقدمين أن يتواصلوا معهم لاستيفاء أوراقهم حتى لا يضيع عليهم الطلب.
ولفت عبدالرازق، إلى أن مباردة إحلال المركبات المتقادمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 4 يناير عند افتتاح معرض إحلال تكنولوجيا السيارات، في 7 محافظات فقط، ومؤخرا وجه الرئيس السيسي توسيع النطاق الجغرافي، لتنضم للمبادرة كل محافظة مستعدة بالبنية التحتية.
وأردف:"يجب أن تكون المحافظة متوفر فيها محطات الغاز".
ولفت إلى أن بورسعيد تدخل المبادرة بالسيارات المتقادمة وسيارات المنطقة الحرة، لكن لها إجراءات أخرى لأن سيارات المنطقة الحرة عليها رسوم جمركة للم يتم سدادها.
ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إلى أنه منذ 4 أبريل تم تسليم 928 سيارة، مؤكدا أن العدد مناسب للإجراءات المطلوبة كما أنه تم طلب تسريع الإجراءات وهيتخصيص السيارة من قبل الشركة واستعلامات البنك الذي يمول المبادرة.
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