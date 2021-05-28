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رسالة هامة من الحكومة للمتقدمين لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وصل عدد الطلبات لأكثر من 72 ألف متقدم، 40 ألف طلب منها مستوفي الشروط.

ووجه عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار" المذاع عبر فضاية "النهار"، رسالة للمتقدمين أن يتواصلوا معهم لاستيفاء أوراقهم حتى لا يضيع عليهم الطلب.

ولفت عبدالرازق، إلى أن مباردة إحلال المركبات المتقادمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 4 يناير عند افتتاح معرض إحلال تكنولوجيا السيارات، في 7 محافظات فقط، ومؤخرا وجه الرئيس السيسي توسيع النطاق الجغرافي، لتنضم للمبادرة كل محافظة مستعدة بالبنية التحتية.

وأردف:"يجب أن تكون المحافظة متوفر فيها محطات الغاز".

ولفت إلى أن بورسعيد تدخل المبادرة بالسيارات المتقادمة وسيارات المنطقة الحرة، لكن لها إجراءات أخرى لأن سيارات المنطقة الحرة عليها رسوم جمركة للم يتم سدادها.

ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إلى أنه منذ 4 أبريل تم تسليم 928 سيارة، مؤكدا أن العدد مناسب للإجراءات المطلوبة كما أنه تم طلب تسريع الإجراءات وهيتخصيص السيارة من قبل الشركة واستعلامات البنك الذي يمول المبادرة.

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