أستاذ مناعة: الفطر الأسود ليس واسع العدوى لهذه الأسباب

قال الدكتور عبدالعظيم الحفني، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن تحذير وزيرة الصحة من الإفراط في المضادات الحيوية مهم جاء متأخر، وهو تحذير مهم جدا.



ولفت "الحفني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه ممنوع في العالم صرف مضادات حيوية بدون روشتة طبيب متخصص، ويصرف بحذر شديد وكمية محددة.



وأوضح "الحفني" أن المضادات الحيوية تعالج الالتهابات البكتيرية، وكل عدوى بكتيرية لها مضاد حيوي مختلف، بينما الإفراط في استخدام المضادات في غير محلها يكسب الجسم مناعة ضد المضاد الحيوي فيصبح بلا فائدة ويضعف المناعة.



وبالنسبة للفطر الأسود، قال أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود معدي لكنه ليس منتشر، لأن الفطر لأنه يحتاج لخلايا تالفة بالفعل ينمو عليها،مردفا:"الفطر كائن ضعيف جدا ينمو على الأسطح التي لا يصلها الدم، يأتي على المناطق التالفة ويبدأ يتشعب".



وأوضح الدكتور عبدالعظيم الحفني، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، أنه يمكن أن يصيب مرضى السكري غير المنتظم أو المصابين بفشل كلوي، أو من أصيبوا بكورونا ولم يتلقوا العلاج.



ونصح أستاذ المناعة بالابتعاد عن الأماكن رديئة التهوية وغير النظيفة، والحرص على تناول أكل وشرب نظيف، وعدم تناول أدوية إلا بعد استشارة طبيب.