أستاذ مناعة: الفطر الأسود ليس واسع العدوى لهذه الأسباب

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أستاذ مناعة: الفطر الأسود ليس واسع العدوى لهذه الأسباب
الجمعة 28/مايو/2021 - 09:56 م
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالعظيم الحفني، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن تحذير وزيرة الصحة من الإفراط في المضادات الحيوية مهم جاء متأخر، وهو تحذير مهم جدا.
ولفت "الحفني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه ممنوع في العالم صرف مضادات حيوية بدون روشتة طبيب متخصص، ويصرف بحذر شديد وكمية محددة.
وأوضح "الحفني" أن المضادات الحيوية تعالج الالتهابات البكتيرية، وكل عدوى بكتيرية لها مضاد حيوي مختلف، بينما الإفراط في استخدام المضادات في غير محلها يكسب الجسم مناعة ضد المضاد الحيوي فيصبح بلا فائدة ويضعف المناعة.
وبالنسبة للفطر الأسود، قال أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود معدي لكنه ليس منتشر، لأن الفطر لأنه يحتاج لخلايا تالفة بالفعل ينمو عليها،مردفا:"الفطر كائن ضعيف جدا ينمو على الأسطح التي لا يصلها الدم، يأتي على المناطق التالفة ويبدأ يتشعب".
وأوضح الدكتور عبدالعظيم الحفني، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، أنه يمكن أن يصيب مرضى السكري غير المنتظم أو المصابين بفشل كلوي، أو من أصيبوا بكورونا ولم يتلقوا العلاج.
ونصح أستاذ المناعة بالابتعاد عن الأماكن رديئة التهوية وغير النظيفة، والحرص على تناول أكل وشرب نظيف، وعدم تناول أدوية إلا بعد استشارة طبيب.
ولفت "الحفني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه ممنوع في العالم صرف مضادات حيوية بدون روشتة طبيب متخصص، ويصرف بحذر شديد وكمية محددة.
وأوضح "الحفني" أن المضادات الحيوية تعالج الالتهابات البكتيرية، وكل عدوى بكتيرية لها مضاد حيوي مختلف، بينما الإفراط في استخدام المضادات في غير محلها يكسب الجسم مناعة ضد المضاد الحيوي فيصبح بلا فائدة ويضعف المناعة.
وبالنسبة للفطر الأسود، قال أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود معدي لكنه ليس منتشر، لأن الفطر لأنه يحتاج لخلايا تالفة بالفعل ينمو عليها،مردفا:"الفطر كائن ضعيف جدا ينمو على الأسطح التي لا يصلها الدم، يأتي على المناطق التالفة ويبدأ يتشعب".
وأوضح الدكتور عبدالعظيم الحفني، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، أنه يمكن أن يصيب مرضى السكري غير المنتظم أو المصابين بفشل كلوي، أو من أصيبوا بكورونا ولم يتلقوا العلاج.
ونصح أستاذ المناعة بالابتعاد عن الأماكن رديئة التهوية وغير النظيفة، والحرص على تناول أكل وشرب نظيف، وعدم تناول أدوية إلا بعد استشارة طبيب.
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