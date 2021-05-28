الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيا وسياسيا وجغرافيا

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الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيا وسياسيا وجغرافيا
الجمعة 28/مايو/2021 - 09:57 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز إن مصر تتبع سياسة التطويق في مواجهة سياسة الحافة الإثيوبية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتصرح بأنها ستقوم بالملء الثاني للسد وشاء من شاء وأبى من أبى.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إثيوبيا ليس لديها ما تخسره، فلديها أزمات داخلية، وحروب أهلية، ولديها مشاكل مع مصر والسودان بسبب سد النهضة، وترى أنه حتى في حالة ضرب السد ستكون هي "الطرف الكسبان".
وأكد الباز، أن مصر تحاول القيام بطوق دبلوماسي وسياسي وجغرافي حول إثيوبيا، من أجل الوصول إلى حل في مشكلة سد النهضة، منوها أن مصر السودان تقفان في خانة الدفاع عن النفس لو وقع ضرر عليهما بسبب تعنت أثيوبيا.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إثيوبيا ليس لديها ما تخسره، فلديها أزمات داخلية، وحروب أهلية، ولديها مشاكل مع مصر والسودان بسبب سد النهضة، وترى أنه حتى في حالة ضرب السد ستكون هي "الطرف الكسبان".
وأكد الباز، أن مصر تحاول القيام بطوق دبلوماسي وسياسي وجغرافي حول إثيوبيا، من أجل الوصول إلى حل في مشكلة سد النهضة، منوها أن مصر السودان تقفان في خانة الدفاع عن النفس لو وقع ضرر عليهما بسبب تعنت أثيوبيا.
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