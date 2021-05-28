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الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيا وسياسيا وجغرافيا

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز إن مصر تتبع سياسة التطويق في مواجهة سياسة الحافة الإثيوبية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتصرح بأنها ستقوم بالملء الثاني للسد وشاء من شاء وأبى من أبى.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إثيوبيا ليس لديها ما تخسره، فلديها أزمات داخلية، وحروب أهلية، ولديها مشاكل مع مصر والسودان بسبب سد النهضة، وترى أنه حتى في حالة ضرب السد ستكون هي "الطرف الكسبان".

وأكد الباز، أن مصر تحاول القيام بطوق دبلوماسي وسياسي وجغرافي حول إثيوبيا، من أجل الوصول إلى حل في مشكلة سد النهضة، منوها أن مصر السودان تقفان في خانة الدفاع عن النفس لو وقع ضرر عليهما بسبب تعنت أثيوبيا.

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