ثلاثي الأهلي يتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.





تتويج الأهلي وحصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه يعزز رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.





ويتربع وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في تاريخ إفريقيا برصيد 6 ألقاب.





وبالرغم من تتويج الأهلي للمرة السابعة في تاريخه فإن العديد من اللاعبين في تشكيل الأهلي يحصدون اللقب للمرة الأولى في تاريخهم مع القلعة الحمراء، إذ لم يسبق لأي من لاعبي الجيل الحالي التتويج بلقب السوبر سوى وليد سليمان، الذي يحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه مع القلعة الحمراء سنوات «2013 -2014 - 2021»، ومعه رامي ربيعة وسعد سمير، قلبا دفاع الفريق، اللذان سبق لهما التتويج بثلاث نسخ للسوبر الإفريقي بالتساوي مع وليد سليمان.





ليبدأ الثلاثي وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة في منافسة وائل جمعة في الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي بعدما نجحوا في تقليص عدد البطولات إلى 3 ألقاب.





وبخلاف الثلاثي المذكور فإن بقية اللاعبين يتوجون باللقب للمرة الأولى في تاريخهم، بداية من القائد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وصولًا إلى أصغر لاعب في القائمة باستثناء بدر بانون قلب دفاع الأهلي، الذي يتوج بالسوبر الإفريقي الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد أن سبق للاعب أن توج باللقب القاري رفقة فريقه السابق الرجاء المغربي في نسخة 2019.





ويأتي تتويج علي معلول ظهير أيسر الأهلي للمرة الأولى، بالرغم من مشاركته الثانية في دوري السوبر الإفريقي. وجاءت مشاركة معلول الأولى في نسخة 2014 برفقة الصفاقسي التونسي، إلا أن أحلامه في حصد السوبر الإفريقي تحطمت بالخسارة من الأهلي، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق ويسهم في التتويج باللقب هذا الموسم.



