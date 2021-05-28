Advertisements

ثلاثي الأهلي يتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

تتويج الأهلي وحصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه يعزز رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويتربع وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في تاريخ إفريقيا برصيد 6 ألقاب.

وبالرغم من تتويج الأهلي للمرة السابعة في تاريخه فإن العديد من اللاعبين في تشكيل الأهلي يحصدون اللقب للمرة الأولى في تاريخهم مع القلعة الحمراء، إذ لم يسبق لأي من لاعبي الجيل الحالي التتويج بلقب السوبر سوى وليد سليمان، الذي يحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه مع القلعة الحمراء سنوات «2013 -2014 - 2021»، ومعه رامي ربيعة وسعد سمير، قلبا دفاع الفريق، اللذان سبق لهما التتويج بثلاث نسخ للسوبر الإفريقي بالتساوي مع وليد سليمان.

ليبدأ الثلاثي وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة في منافسة وائل جمعة في الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي بعدما نجحوا في تقليص عدد البطولات إلى 3 ألقاب.

وبخلاف الثلاثي المذكور فإن بقية اللاعبين يتوجون باللقب للمرة الأولى في تاريخهم، بداية من القائد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وصولًا إلى أصغر لاعب في القائمة باستثناء بدر بانون قلب دفاع الأهلي، الذي يتوج بالسوبر الإفريقي الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد أن سبق للاعب أن توج باللقب القاري رفقة فريقه السابق الرجاء المغربي في نسخة 2019.

ويأتي تتويج علي معلول ظهير أيسر الأهلي للمرة الأولى، بالرغم من مشاركته الثانية في دوري السوبر الإفريقي. وجاءت مشاركة معلول الأولى في نسخة 2014 برفقة الصفاقسي التونسي، إلا أن أحلامه في حصد السوبر الإفريقي تحطمت بالخسارة من الأهلي، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق ويسهم في التتويج باللقب هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان سعد سمير رامي ربيعة السوبر الأهلي

أخبار تهمك

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمود الخطيب يُقدم التعازي بعد وفاة والدة مدرب الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ ربع ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

7 رؤساء حققوا كأس السوبر المصري.. كمال درويش صاحب أول لقب وحسن حمدي ينفرد بالرقم القياسي

ماذا قال علي معلول عن تتويج الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك؟

بعد التتويج الرابع.. الأندية العربية "تميمة حظ" الزمالك في السوبر الإفريقي

الأهلي ضد الزمالك.. 20 معلومة تُلخص تاريخ بطولة السوبر المصري

نهائي القرن.. تاريخ مشاركات الأهلي والزمالك في المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا

الليلة.. الأهلي يتطلع للتتويج باللقب السابع أمام نهضة بركان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

09:22 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»