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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
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أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها، مساء اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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