العثور على رفات للموتى بمنطقة أخرى بشبرا الخيمة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، عن العثور على رفات للموتى في منطقة أخرى بنطاق محافظة القليوبية، بعد العثور على 32 جمجمة ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب.



وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى العثور على رفات وجماجم بجوار المحطة الوسيطة بمسطرد بحي غرب قسم ثان شبرا الخيمة، حيث قام المُقاول المُتهم بإلقائها في الصباح الباكر.



كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاه أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.



انتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وجرى تكفين الجماجم بشرية، تمهيدا لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.



وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة "مقاول"، استولى على مقابر صدقة "دمنهور"، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.