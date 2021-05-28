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أول تعليق من بدر بانون بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي الأول له مع الأهلي والثاني له في تاريخه. 

وأضاف بانون: «قمنا بالتحضير بشكل مميز لمواجهة فريق نهضة بركان، واحترمنا إمكاناتهم ورغبتهم في التتويج، وكان هدفنا السيطرة على مجريات اللعب ونقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس، مع استغلال الثغرات لتسجيل الأهداف».
 
واستكمل مدافع الفريق: «المباراة حملت طابعًا خاصًّا بالنسبة إليَّ، لأنني واجهت فريقًا مغربيًّا، كما أنني سبق أن شاركت مع نهضة بركان من قبل على سبيل الإعارة، ولهذا أعرف إمكاناتهم جيدًا». 

وأتم بانون حديثه: «روح اللاعبين في الأهلي مميزة، والجميع سواء يشارك أو لم يحصل على فرصته كان يدعم زملاءه في الملعب طوال اللقاء، وهذه الروح هي سر الفوز باللقب الغالي».

وحرص بانون على إهداء لقب السوبر الإفريقي لجماهير الأهلي، مشددًا: «سعيد باللعب أمام جماهير الأهلي لأول مرة بعد كأس العالم للأندية، فوجود هذه الجماهير حافز كبير لنا وهم أول من يستحق اللقب والفرحة».

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