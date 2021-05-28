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محمد الشوربجي يتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:03 م
علي نبوي
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توج محمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على النيوزلندي بول كول في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).
ونجح الشوربجي في الفوز بالمباراة بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، حيث فاز بالشوط الاول بنتيجة 11-5 و 11-2 و 11-7 ، ويتوج بالنسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش.
وبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية، حيث أقيمت النسخة التاسعة، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.
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