محمد الشوربجي يتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش









توج محمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على النيوزلندي بول كول في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

ونجح الشوربجي في الفوز بالمباراة بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، حيث فاز بالشوط الاول بنتيجة 11-5 و 11-2 و 11-7 ، ويتوج بالنسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش.