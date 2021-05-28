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أول تعليق من عبدالحفيظ بعد التتويج بالسوبر الأفريقي
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:06 م
علي نبوي
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أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالعاصة القطرية الدوحة.
أضاف: «حققنا بطولة قارية مهمة غائبة عن دولاب بطولات النادي خلال السنوات السبع الأخيرة».
وأوضح: «لدينا طموحات كبيرة الفترة القادمة من أجل مواصلة رحلة البطولات».
وأشار عبد الحفيظ إلى أن المرحلة المقبلة تشهد المزيد من التركيز لمواصلة الانتصارات التي تقودنا إلى الحفاظ على مسيرة الإنجازات والبطولات.
ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى جماهير الأهلي التي حضرت في ملعب مباراة السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن حضورها ومؤازرتها للفريق ليس بغريب، فهم دائما اللاعب رقم واحد، ويستمد الأهلي روح البطولات من دعمهم ومؤازرتهم الدائمة للفريق في كل الأوقات.
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