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تعرف على أسباب وضع سمير غانم ودلال عبدالعزيز في مشفيين مختلفين

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:06 م
سمير غانم ودلال عبدالعزيز
سمير غانم ودلال عبدالعزيز
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تساءل الكثيرون عن سبب وضع الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز زوجته في مشفيين مختلفين، فور إصابتهما بفيروس كورونا، رغم أنهما كانت إصابتهما بنفس التوقيت.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وزادت الأقاويل بشأن حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز الصحية، والتي قرر الأطباء المعالجون على إثرها نقلهما إلى مشفيين مختلفين، قبل أن ينتقل الفنان سمير غانم إلى ربه.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز في مشفيين مختلفين

وتداولت أنباء عن سبب وضع سمير غانم ودلال عبدالعزيز في مشفيين مختلفين، وذلك يعود إلى حالتهما الصحية التي كانا عليها، وأنهما يختلفان في وضعهما الصحي.

تفاصيل إصابة سمير غانم ودلال عبدالعزيز 

وأصيب سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورنا، إلا أن النجم الأول نصحه الأطباء بالتواجد في مستشفى خاص، لما كان يعانيه من مشاكل الكلى، من أجل الرعاية والاعتناء به.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز عانى من مضاعفات مختلفة

وفضل الأطباء بقاء دلال عبدالعزيز في مستشفى خاص بعلاج مرضى كورونا فقط، بعكس زوجها سمير غانم، الذي عانى من مشاكل الكلى قبل أن يتمكن منه الفيروس، ويحدث فشلا بها.

رحيل الفنان سمير غانم

يُذكر أن الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، بسبب إصابته بكورونا التي أدت إلى حدوث فشل كلوي له، إلى جانب معاناته من مرض الفطر الأسود بحسب تصريحات أخيه.

تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبدلعزيز

ولاتزال الفنانة دلال عبدالعزيز تخضع للرعاية الصحية في إحدى مستشفيات علاج كورونا، حيث جاءت آخر عينة لها سلبية، إلا أنها ترفض إجراء مسحات أخرى، كما تعاني من مشاكل بالرئة بينما يواصل الأطباء متابعة تعافيها.


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