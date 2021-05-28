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بعد زيارته لمصر.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى وزير خارجية قطر

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة وزير الخارجية قطر إلى مصر منذ يومين، لافتا إلى أن وزير الخارجية القطري أجرى مقابلة تليفزيونية عقب مغادرته القاهرة وأشاد خلاله بمصر.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ما أحب ما عندنا أن العلاقات بين الدول العربية تكون كويسة"، موجها رسالة إلى وزير خارجية قطر، قائلا: "عندنا تبدأ العلاقات أن تكون دافئة فهذه مسئولية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "نتوقع التحسن والتطور والتقارب في العلاقات.. ووارد يكون هناك أطراف تريد ضرب هذا التقارب في مقتل"، منوها بأنه لم يكن يتصور أن وزير خارجية يزور مصر منذ 6 أشهر، لافتا إلى أن هناك تغير في أداء قناة الجزيرة تجاه مصر، وانخفضت وتيرة العدائية.

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