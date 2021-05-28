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تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على نايل سات
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:10 م
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة مكسبي من أجل مشاهدة العديد من المباريات لمهمة، في كافة البطولات، ولاسيما المواعيد الإفريقية الهامة للفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية حيث تنقل كافة المناسبات.
تردد قناة مكسبي الجديد
وتصدر تردد قناة مكسبي اليوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث بحث الكثيرون عنه قبل انطلاق مباراة نهائي السوبر الإفريقي والذي توج به الأهلي المصر عبى حساب فريق نهضة بركان المغربي.
ونوفر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني تردد قناة مكسبي الجديد الذي يبحث عنه الكثيرون، لمتابعة كافة المباريات المهمة، دون الحاجة إلى القنوات المدفوعة والتي تمتلك حقوق البث.
تردد قناة مكسبي الجديد الناقلة لمباراة الزمالك والترجي
تردد القناة 11411
معدل ترميز 27500
معدل تصحيح 4/3
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