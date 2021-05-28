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الصحة تكشف حقيقة تخصيص غرف عزل لـ مصابي الفطر الأسود

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود ليس ميكروبا جديدا، وإنما هو متواجد منذ عام 1876، لافتا إلى أن الفطر الأسود ميكروب انتهازي وليس خاضعا للترصد في كثير من الدول، حيث لا يصيب الأصحاء، ولا ينتقل من شخص لشخص.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفطريات كائن ضعيف ولا تحتاج لهذه البلبلة، معلقا: "نتيجة ارتداؤنا الحذاء لفترة طويلة بسبب طبيعة عملنا في المستشفيات لفترات طويلة قد تظهر أنواع من الفطريات في القدم ويتم علاجها بشكل بسيط".

وأضاف أن الميكروبات ومنها الفطر الأسود لا تنشط إلا في حالة نقص المناعة بشكل شديد، لافتا إلى أن وزارة الصحة لم تطلق تحذيرا بشأن الفطر الأسود، نافيا ما تردد عن تخصيص غرف عزل لمصابي الفطر الأسود.

ولفت إلى أن الصور المتداولة عن مصابي الفطر الأسود هى لحالات تم اهمال علاجها لشهور، موضحا أن هناك أدوية متعارف عليها لعلاج الفطر الأسود.

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