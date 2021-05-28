احذر تلك العادات للحفاظ على سلامة محرك سيارتك

تتعرض محركات السيارات إلى العديد من الممارسات والعادات الخاطئة، والتي تسبب تهالكها، وتجعل عمرها الافتراضي قصير، إذا ما قورنت بالفترات التي من المفترض أن يعمل خلالها المحرك.





وأشار العديد من الخبراء، إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة التي من الممكن أن تسبب تهالك محرك السيارة، والتي اعتاد البعض على فعلها، والتي نستعرضها في السطور التالية:





اعتاد بعض السائقين على سياراتهم لوقت طويل قبل الحركة، ما يتسبب في القضاء على محرك السيارة.





ويقوم البعض بتشغيل السيارات لوقت طويل في وضع الثبات قبل الحركة من أجل تدفئة صالون السيارة إضافة لقضائهم وقتا طويلا في الازدحامات المرورية بوضعية تشغيل المحرك، ما يتسبب في ضعف عمل المحرك والقضاء عليه.





وقال الخبراء، إن تلك المشاكل تعود إلى أن زيت المحرك الذي تقل سرعة تحركه في المحرك في حالة الثبات والتوقف ذلك لأنه يعتمد بشكل مباشر على عدد دورات المحرك.





وأوضح الخبراء، إلى أنه أثناء عملية الوقوف يحترق خليط الوقود والهواء بشكل غير فعال، الأمر الذي يؤدي لمزج الوقود غير المحترق بمزيج الزيت مما يتسبب باحتكاك أسطوانات المحرك، حيث ذكر موقع Avtovzglyad، أن السيارات الحديثة تتميز بتوزيع منظم للزيت.





ونصح الخبراء السائقين ومالكي السيارات إلى إعطاء زيت محرك السيارة اهتمام أكبر خاصة في المناطق ذات الازدحام الكبير والأماكن الحارة، حيث يسخن الزيت الموجود مما يفقده الكثير من خصائصه، لذلك يوصي الموقع بتقصير الفاصل الزمني لتغيير الزيوت.







