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الأهلي يرفع رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22 ويقترب من ريال مدريد

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22، بعد نجاحه في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، إثر تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ليرفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا قاريًّا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، ولا يسبقه سوى ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ليقطع الأهلي خطوة كبيرة في رحلة استعادة لقبه السابق كأكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات القارية، الذي انتزعه في وقت سابق من فريق إيه سي ميلان الإيطالي برصيد 20 لقبًا قاريًّا، قبل أن ينجح ريال مدريد في انتزاع اللقب قبل بضع سنوات.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر الماضي، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 9 ألقاب، قبل أن يتمكن من تحقيق لقب السوبر مساء اليوم بعد غياب 7 سنوات، لينجح في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وبخلاف بطولتي دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، ولقب وحيد لبطولة كأس الأفرو آسيوي.

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