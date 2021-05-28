Advertisements

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة عن المتهم بارتكاب مذبحة بنها

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أوضحت التحقيقات في واقعة العثور على جثة اب وأطفاله مقتولين بمنطقة ساحل دجوي، بدائرة مركز بنها أن الاب هو مرتكب الواقعة، حيث قتل طفليه وانتحر، بسبب مروره بأزمة نفسية.

وأضافت التحقيقات أن الأب أرسل تسجيل صوتي لأحد اصدقائهم قبل الواقعة يقول فيه: "هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها واخليها تمشي في عزا"، قاصدا زوجته التي تركت المنزل بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهم.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم.ر.ف"، وطفليه "حسام" 10 أعوام، و"سما" 12 عامًا، مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك يلتف حول رقبة كل منهم، والزوجة لم تكن موجودة بالمنزل حينها، وجرى ضبطها.

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

أخبار تهمك

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمود الخطيب يُقدم التعازي بعد وفاة والدة مدرب الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ 17 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

09:22 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»