تسجيل صوتي يكشف مفاجأة عن المتهم بارتكاب مذبحة بنها

أوضحت التحقيقات في واقعة العثور على جثة اب وأطفاله مقتولين بمنطقة ساحل دجوي، بدائرة مركز بنها أن الاب هو مرتكب الواقعة، حيث قتل طفليه وانتحر، بسبب مروره بأزمة نفسية.



وأضافت التحقيقات أن الأب أرسل تسجيل صوتي لأحد اصدقائهم قبل الواقعة يقول فيه: "هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها واخليها تمشي في عزا"، قاصدا زوجته التي تركت المنزل بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهم.



كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم.



انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم.ر.ف"، وطفليه "حسام" 10 أعوام، و"سما" 12 عامًا، مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك يلتف حول رقبة كل منهم، والزوجة لم تكن موجودة بالمنزل حينها، وجرى ضبطها.



وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.