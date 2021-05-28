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منتخب السويس يصطدم بالداخلية في لقاء من مطاردة بورتو على الصدارة
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:29 م
محمود أبو الليل
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يلتقي عصر السبت فريق منتخب السويس بقيادة ايمن المزين بنظيرة فريق الداخلية بقيادة سيد عيد، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 25 بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .
وقد أسفرت نتائج المجموعة اليوم كالتالى: فوز بورتو السخنة على النجوم 2-0، و السكة الحديد على النصر 2-1، كما فاز سرس اللليان على الترسانة 1-0، و الزرقا على بتروجت 2-1، و زد على طنطا 2-1 و تعادل القناة و كوكاكولا 0-0، و جمهورية شبين و المريخ 0-0.
يذكر إن منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بفارق 3 عن بورتو متصدر المجموعة، أما فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.
1- بورتو 41 نقطة
2- القناة 37 نقطة
3-الترسانة36 نقطة
4- كوكاكولا 36 نقطة
5- الداخلية 36 نقطة
6- منتخب السويس 35 نقطة
7- النصر 32 نقطة
8- زد32 نقطة
9- السكة 32 نقطة
10- بتروجت 31 نقطة
11- المريخ 31 نقطة
12- جمهورية شبين 30 نقطة
13- النجوم 27 نقطة
14- الزرقا 27 نقطة
15- سرس الليان 26 نقطة
16- طنطا 21 نقطة
وقد أسفرت نتائج المجموعة اليوم كالتالى: فوز بورتو السخنة على النجوم 2-0، و السكة الحديد على النصر 2-1، كما فاز سرس اللليان على الترسانة 1-0، و الزرقا على بتروجت 2-1، و زد على طنطا 2-1 و تعادل القناة و كوكاكولا 0-0، و جمهورية شبين و المريخ 0-0.
يذكر إن منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بفارق 3 عن بورتو متصدر المجموعة، أما فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.
1- بورتو 41 نقطة
2- القناة 37 نقطة
3-الترسانة36 نقطة
4- كوكاكولا 36 نقطة
5- الداخلية 36 نقطة
6- منتخب السويس 35 نقطة
7- النصر 32 نقطة
8- زد32 نقطة
9- السكة 32 نقطة
10- بتروجت 31 نقطة
11- المريخ 31 نقطة
12- جمهورية شبين 30 نقطة
13- النجوم 27 نقطة
14- الزرقا 27 نقطة
15- سرس الليان 26 نقطة
16- طنطا 21 نقطة
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