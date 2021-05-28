منتخب السويس يصطدم بالداخلية في لقاء من مطاردة بورتو على الصدارة

يلتقي عصر السبت فريق منتخب السويس بقيادة ايمن المزين بنظيرة فريق الداخلية بقيادة سيد عيد، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 25 بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



وقد أسفرت نتائج المجموعة اليوم كالتالى: فوز بورتو السخنة على النجوم 2-0، و السكة الحديد على النصر 2-1، كما فاز سرس اللليان على الترسانة 1-0، و الزرقا على بتروجت 2-1، و زد على طنطا 2-1 و تعادل القناة و كوكاكولا 0-0، و جمهورية شبين و المريخ 0-0.



يذكر إن منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بفارق 3 عن بورتو متصدر المجموعة، أما فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.





1- بورتو 41 نقطة

2- القناة 37 نقطة

3-الترسانة36 نقطة

4- كوكاكولا 36 نقطة

5- الداخلية 36 نقطة

6- منتخب السويس 35 نقطة

7- النصر 32 نقطة

8- زد32 نقطة

9- السكة 32 نقطة

10- بتروجت 31 نقطة

11- المريخ 31 نقطة

12- جمهورية شبين 30 نقطة

13- النجوم 27 نقطة

14- الزرقا 27 نقطة

15- سرس الليان 26 نقطة

16- طنطا 21 نقطة