دوناروما يقترب من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي الذي سيرحل عن صفوف الروسونيري أصبح قريبا من الانضمام إلى برشلونة الإسباني.





وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير جينالوكا دي مارزيو الذي يعمل في شبكة سكاي سبورتس العالمية والمعروف بأخباره موثوقة بأن عقد دوناروما إنتهي مع ميلان عملياً في إنتظار أن يكون ذلك بشكل رسمي في يونيو المقبل والنادي الإيطالي قد تعاقد مع البديل وهو الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ليل الفرنسي.





وأوضح جينالوكا دي مارزيو أنه في جميع الأحوال من المفترض أنه لن تكون مهمة برشلونة سهلة مع وجود أنباء عن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى يُعتقد أنها مهتمة بالتعاقد مع النجم الإيطالي خاصة أن ذلك سيكون في صفقة انتقال مجانية وبالتحديد يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشار جينالوكا دي مارزيو إلى أنه على الرغم من صغر سن دوناروما, حيث يبلغ من العمر 22 عاماً إلا أنه خاض 251 مباراة مع ميلان ويعتبر واحداً من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم.



