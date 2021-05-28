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صلاح محسن بعد التتويج بالسوبر: الأهلي قادر على تحقيق لقب العاشرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

وقال بعد المباراة :"الحمد لله على الأداء الرجولي من اللاعبين وكنا على قدر المسؤولية".

وأضاف :"يس المهم من يسجل ولكن الأهم هو الفريق والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".

وتابع :"أغلقنا صفحة مباراة اليوم بعد الفوز ببطولة غائبة منذ فترة طويلة والأهلي قادر على تحقيق لقب العاشرة".

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