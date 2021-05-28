صلاح محسن بعد التتويج بالسوبر: الأهلي قادر على تحقيق لقب العاشرة

عبر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.





وقال بعد المباراة :"الحمد لله على الأداء الرجولي من اللاعبين وكنا على قدر المسؤولية".





وأضاف :"يس المهم من يسجل ولكن الأهم هو الفريق والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".





وتابع :"أغلقنا صفحة مباراة اليوم بعد الفوز ببطولة غائبة منذ فترة طويلة والأهلي قادر على تحقيق لقب العاشرة".



