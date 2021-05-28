Advertisements

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال موسيماني: «بدأنا المباراة بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وأظهرنا قدراتنا الهجومية، وبعد ذلك تراجعنا قليلًا على المستوى التكتيكي، ولذلك طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بالطريقة المعتادة التي نلعب بها».

وأضاف: «لعبنا الشوط الثاني بشكل أفضل، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف، وأصبح هناك مساحات في الخطوط الخلفية لفريق نهضة بركان، وقمنا باستغلالها بشكل جيد، ونجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني».

وواصل: «طلبت من اللاعبين ضرورة اللعب على الأرض، خاصة أن القوة الجسمانية كانت لصالح لاعبي نهضة بركان المغربي، لكننا تفوقنا عليهم في الشوط الثاني، وحققنا اللقب عن جدارة».

وأكمل موسيماني قائلًا: «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».

واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين على الأداء الجيد خلال المباراة، وتهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجماهير النادي بهذا اللقب، متمنيًا تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسويماني بطولة كأس السوبر الإفريقي الأهلي سوبر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمود الخطيب يُقدم التعازي بعد وفاة والدة مدرب الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يُقرر عودة ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ 18 دقيقة

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

خط الهجوم صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة نهضة بركان

الهدوء يسيطر على غرفة ملابس الأهلي قبل السوبر

عاجل - الخطيب يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

09:22 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»