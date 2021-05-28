صراع مرتقب في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

تنطلق في الرابعة من عصر السبت منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمجموعة السادسة - مجموعة القاهرة والقليوبية - للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة حيث يتنافس 3 فرق على الصعود، هم، بنها والغابة والعبور .



ويرصد "الفجر الرياضي" مواجهات تلك الجولة :-



1- بنها مع المرج



يستضيف فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 58 نقطة فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان برصيد 33 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



2- الغابه مع مصر للتأمين



يحل فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 48 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الغابه صاحب المركز الثاني بقيادة عمرو الدالى برصيد 55 نقطة.



وحقق فريق مصر للتأمين الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- العبور مع سراى القبة



يشهد ملعب نادي العبور مباراة فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عيد مرزايق برصيد 55 نقطة مع فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق العبور بثلاثية نظيفة.



4- البلاستيك مع الماظة



يلتقي فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 51 نقطة مع فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 27 نقطة ويسعى فريق الماظه إلى الفوز للهروب من النفق المظلم.

حقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



5- طوخ مع بهتيم





يواجه فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 36 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 28 نقطة، وحقق بهتيم الفوز خلال الدور الأول بهدفين مقابل هدف .



6- الشرطة مع الشمس



يلعب فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 45 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 42 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- اسكو مع الأميرية



يستضيف فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 46 نقطة فريق الأميرية صاحب المركز العاشر بقيادة خالد سعد برصيد 35 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي 4-4 نتيجة الدور الأول.



8- قليوب مع ايروسبوت



يدخل فريق قليوب اللقاء وهو في المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 16 نقطة بينما فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 22 نقطة.



شهدت الجولة الأولى فوز فريق قليوب بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 58 نقطة

2- الغابه 55 نقطة

3- العبور 55 نقطة

4- البلاستيك 51 نقطة

5- مصر للتأمين 48 نقطة

6- اسكو 46 نقطة

7- اتحاد الشرطة 45 نقطة

8- الشمس 42 نقطة

9- طوخ 36 نقطة

10- الأميرية 35 نقطة

11- المرج 33 نقطة

12- بهتيم 28 نقطة

13- الماظه 27 نقطة

14- ايروسبوت 22 نقطة

15- قليوب 16 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط