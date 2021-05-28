Advertisements

صراع مرتقب في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق في الرابعة من عصر السبت منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمجموعة السادسة - مجموعة القاهرة والقليوبية - للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة حيث يتنافس 3 فرق على الصعود، هم، بنها والغابة والعبور .

ويرصد "الفجر الرياضي" مواجهات تلك الجولة :-

1- بنها مع المرج

يستضيف فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 58 نقطة فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان برصيد 33 نقطة.
وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

2- الغابه مع مصر للتأمين

يحل فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 48 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الغابه صاحب المركز الثاني بقيادة عمرو الدالى برصيد 55 نقطة.

وحقق فريق مصر للتأمين الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

3- العبور مع سراى القبة

يشهد ملعب نادي العبور مباراة فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عيد مرزايق برصيد 55 نقطة مع فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق العبور بثلاثية نظيفة.

4- البلاستيك مع الماظة

يلتقي فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 51 نقطة مع فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 27 نقطة ويسعى فريق الماظه إلى الفوز للهروب من النفق المظلم.
حقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

5- طوخ مع بهتيم


يواجه فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 36 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 28 نقطة، وحقق بهتيم الفوز خلال الدور الأول بهدفين مقابل هدف .

6- الشرطة مع الشمس

يلعب فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 45 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 42 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- اسكو مع الأميرية

يستضيف فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 46 نقطة فريق الأميرية صاحب المركز العاشر بقيادة خالد سعد برصيد 35 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي 4-4 نتيجة الدور الأول.

8- قليوب مع ايروسبوت

يدخل فريق قليوب اللقاء وهو في المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 16 نقطة بينما فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 22 نقطة.

شهدت الجولة الأولى فوز فريق قليوب بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 58 نقطة
2- الغابه 55 نقطة
3- العبور 55 نقطة
4- البلاستيك 51 نقطة
5- مصر للتأمين 48 نقطة
6- اسكو 46 نقطة
7- اتحاد الشرطة 45 نقطة
8- الشمس 42 نقطة
9- طوخ 36 نقطة
10- الأميرية 35 نقطة
11- المرج 33 نقطة
12- بهتيم 28 نقطة
13- الماظه 27 نقطة
14- ايروسبوت 22 نقطة
15- قليوب 16 نقطة
16- سراى القبه 5 نقاط

أخبار تهمك

الأهلي يرفع رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22 ويقترب من ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمود الخطيب يُقدم التعازي بعد وفاة والدة مدرب الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

دوناروما يقترب من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

09:22 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»