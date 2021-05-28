رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة رفض استقبال مصاب بالفطر الأسود

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رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة رفض استقبال مصاب بالفطر الأسود
الجمعة 28/مايو/2021 - 10:35 م
داليا الحسين
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نفى محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ما تردد حول رفض مستشفى جامعة طنطا دخول مصاب بكورونا المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى ليست ملكا خاصا له كي يرفض ذلك.
وعن شكوى المحاسب محمد عبدالعزيز الحسيني، والذي قال إن قريبه أصيب بفيروس كورونا في بداية رمضان، وأثناء تلقيه العلاج ظهر تورم في إحدى عينيه مصاب بالفطر الأسود، وأن مستشفى طنطا الجامعي رفضت استقباله.
رد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المريض قال "هطلع برة وأنا قادر ماديا وهروح مستشفى خاص"، وأن المستشفى لم تقم بطرده منها كما تردد.
وتابع: "إمكانيات مستشفيات الجامعة الحمد لله، واتمنى الكاميرات تزورنا ولو وجدت أي إهمال تنقله للمواطنين، أما الحديث عن وجود قطط وغيره، مقدرش أقول الأوض فها قطط".
وعن شكوى المحاسب محمد عبدالعزيز الحسيني، والذي قال إن قريبه أصيب بفيروس كورونا في بداية رمضان، وأثناء تلقيه العلاج ظهر تورم في إحدى عينيه مصاب بالفطر الأسود، وأن مستشفى طنطا الجامعي رفضت استقباله.
رد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المريض قال "هطلع برة وأنا قادر ماديا وهروح مستشفى خاص"، وأن المستشفى لم تقم بطرده منها كما تردد.
وتابع: "إمكانيات مستشفيات الجامعة الحمد لله، واتمنى الكاميرات تزورنا ولو وجدت أي إهمال تنقله للمواطنين، أما الحديث عن وجود قطط وغيره، مقدرش أقول الأوض فها قطط".
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