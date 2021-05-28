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رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة رفض استقبال مصاب بالفطر الأسود

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ما تردد حول رفض مستشفى جامعة طنطا دخول مصاب بكورونا المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى ليست ملكا خاصا له كي يرفض ذلك.

وعن شكوى المحاسب محمد عبدالعزيز الحسيني، والذي قال إن قريبه أصيب بفيروس كورونا في بداية رمضان، وأثناء تلقيه العلاج ظهر تورم في إحدى عينيه مصاب بالفطر الأسود، وأن مستشفى طنطا الجامعي رفضت استقباله.

رد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المريض قال "هطلع برة وأنا قادر ماديا وهروح مستشفى خاص"، وأن المستشفى لم تقم بطرده منها كما تردد.

وتابع: "إمكانيات مستشفيات الجامعة الحمد لله، واتمنى الكاميرات تزورنا ولو وجدت أي إهمال تنقله للمواطنين، أما الحديث عن وجود قطط وغيره، مقدرش أقول الأوض فها قطط".

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