القومية للتأمين الاجتماعي: نستهدف رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن النظام الآلي المعمول به في الهيئة قديم وموجود منذ الثمانينات، متابعًا: "باستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة سنصل إلى مراحل متقدمة في منظومة التأمين الاجتماعي".



وأضاف "عوض"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القانون الجديد سيحقق معيار عادل بين الهيئة والمواطن المستفيد، لافتًا إلى أن الهيئة ستحصل على 282 مليار جنيه من الخزانة العامة العام المالي المقبل.



وتابع: "لدينا 2 مليون مواطن يصرفون معاشًا مبكرًا، أي مواطن يشترك في التأمينات لمدة 10 سنوات من حقه الحصول على معاش".



واستكمل: "لأول مرة في قانون المعاشات ينص على زيادة المعاشات سنويًا، وهناك حد أقصى للمعاش يقاس عند الخروج من الخدمة"، لافتًا إلى أن قيم المعاشات ارتفعت في الثلاث سنوات الماضية، كاشفًا عن أنه سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا بداية من 2032، ليصبح بعد 20 عامًا عند 65 عامًا.

