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سحر نصر : البلدان العربية قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية رغم تحديات كورونا

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:33 م
سحر نصر
سحر نصر
الفجر الاقتصادي
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قالت الدكتورة سحر نصر استاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن القطاع المصرفي وغير المصرفي في البلدان العربية يشكلان دورا أساسيا تحقيق الشمول المالي  والتنمية الاقتصادية مستدامة، رغم التحديات التى تمر بالمنطقة العربية  نتيجة أزمة كورونا.

 

جاءت تصريحات" نصر" على هامش  كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة، والذي يشهد مشاركة قوية من كافة الجهات المالية المصرفية والغير مصرفية في الوطن العربي، من ضمنهم بشير يقظان، نائب حاكم مصرف لبنان، ومحمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتونس، وأحمد سنكر، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية باليمن، و وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وشريف فاروق رئيس البريد المصري الحالي.


وتابعت " نصر"، ان استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة تمنح المصارف المراسلة دور رئيسي في زيادة الاستثمارات  والنمو الاقتصادي الشامل ، وزيادة التجارة الدولية التي تساهم في خلق فرص العمل.

 

 

ولعبت " نصر" دورا هاما في تحسين المناخ الاستثماري بمصر خلال توليها حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال  إنشاء مراكز المستثمرين، وإجراء تعديلات على قانون الاستثمار، وعملت ايضا  ضمن  وزراء المجموعة الاقتصادية التى نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي لقي صدى إشادة عالمية واسعة من قبل المؤسسات الدولية، ورحلت عن منصبها  حتى عام  2019 بعد قرار  بإلغاء وزارة الاستثمار، تأسيس وزارة مستقلة للتعاون الدولي.

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سحر نصر اتحاد المصارف العربية

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