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تعافى 47 مريض كورونا وخروجهم من مستشفى سوهاج العام

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أعلنت إدارة مستشفى سوهاج العام، بقيادة الدكتور إيهاب حسين هيكل، مدير المستشفى عن تعافي وخروج 47 مريض كورونا خلال الـ 7 أيام الأخيرة، بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف هيكل، أن مستشفى سوهاج العام، بداية من العامل الى مدير المستشفى، لا تتهاون في تقديم الدعم الكامل للمرضى، وإدخال البهجة عليهم، وتقديم الورود لهم، حتى يتم الشفاء التام للجميع.

سبق وأعلنت صحة سوهاج عن تعافى طفلة «جنا محمد» تبلغ من العمر عام، وخروجها من العناية المركزة لمستشفى سوهاج العام، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وكحة شديدة، وتم مكوثها بالمستشفى لمدة 10 أيام.

وأيضا تم خلال الشهر الماضي شفاء 4 أطفال بالإضافة الى الطفلة «جنا محمد»، ومازال هنالك طفلان يخضعان للعلاج بالعناية المركزة ويتم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة عليهم.

جدير بالذكر انه يتقدم كافة قيادات الصحة بسوهاج والمواطنين للعاملين من الجيش الأبيض بمستشفى سوهاج العام وعلى رأسهم الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، والدكتور هيثم رشوان، نائب مدير المستشفى، والدكتور وائل شنودة مدير العزل، والدكتور حسن إبراهيم مشرف العزل، واخصائيين قسم عزل الأطفال الدكتورة ريهام ابوزيد، الدكتورة رشا قبيصي، الدكتورة سالي شعبان، والدكتورة جيهان حماد، والدكتورة زينب عبدالله، والدكتورة سحر محمد، والدكتورة إسراء عبدالصبور، والدكتورة شرين الحضري، وفريق التمريض ناهد عبد المجيد محمود، وزينب جلال، ونصره حماده بخيت، وايه عبد الناصر.

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