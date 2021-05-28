خبير يكشف بالتفاصيل إنشاء أول مصنع فى مصر للأغذية العلاجية

كشف أحمد صقر خبير الصناعات الغذائية عن تفاصيل إنشاء أول مصنع مصري في مصر لإنتاج الأغذية والمنتجات العلاجية، لافتا إلي أن المصنع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما يتم تصدير ما يقرب من 150 منتج إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.



وقال أحمد صقر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضاية القاهرة والناس 2، إن إجمالى الإنتاج بلغ 77 ألف طن سنويا بطاقة 40 ألف طن فى الساعة، كما بلغت مبيعات منتجاته أكثر من 800 مليون جنيه، موضحا أن فرض ضريبة الناولون بقيمة 14 % خلف أعباء كبيرة علي المصدرين، ورفع أسعار المنتج النهائى.



