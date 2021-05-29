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عمرو أديب يكشف ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقاءه مع الرئيس السيسي
السبت 29/مايو/2021 - 06:25 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حضر بالامس عشاء عمل لدى السفير السعودي بالقاهرة وبحضور المستشار تركي آل الشيخ وعدد محدود من الحضور.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى ان المستشار تركي آل الشيخ أكد أن العلاقات المصرية السعودية عندما تكون في قوتها تكون المنطقة في استقرار، لافتا إلى أن "آل الشيخ" أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، وأكد بعد لقاءه مع الرئيس أن مصر ستكون في مكان آخر بعد 5 سنوات.
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