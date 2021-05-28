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موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف ستاد الأهلي we السلام مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ونظيرة الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المارد الأحمر بنظيرة الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 25 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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