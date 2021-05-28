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الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت اليوم المخرجة كاملة أبو ذكرى بحفل زفاف ابنتها في الجونة وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن.

و ظهرت في الصور الأولى لحفل الزفاف حضور نيللي كريم ودرة وهالة صدقي وخالد النبوي وعدد من النجوم.

ويعد مسلسل "بـ 100 وش” هو آخر أعمال كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، وشارك به العديد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب ودنيا ماهر وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش وسلوى محمد علي ولؤي عمران وحنان يوسف.
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن
الصور الأولى لحفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكرى في الجونة بحضور نجوم الفن

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