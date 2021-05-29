أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل سفينة حاويات بـ قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل جنوح سفينة حاويات بالمجرى الملاحي أمس، موضحا أن السفينة تعرضت عند الكيلو 98 لعطل مفاجىء في المحركات وأجهزة التوجيه.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الدفع بأربع قاطرات وتم سحب السفينة والأزمة لم تستمر أكثر من ساعة، وواصلت السفينة رحلتها بشكل طبيعي، ولم يتعطل المجرى الملاحي مطلقا حيث تم إجراء مناورة عند الكيلو 95 لتمرير السفن.



